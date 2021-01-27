МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Основатель компании Microsoft Билл Гейтс высказался о неготовности мира к новой пандемии, которая может быть во много раз хуже эпидемии коронавируса. Об этом Гейтс сказал в интервью изданию Süddeutsche Zeitung. Российский эксперт прокомментировал недавний взлом Microsoft

По мнению бизнесмена, коронавирус и связанные с ним меры стали частью жизни, подобно природным катастрофам.

"Эта пандемия ужасна, но будущая (пандемия, прим. ред.) может быть в десять раз хуже", — отметил Гейтс, призвав к глобальному ответу на угрозы такого рода.

Гейтс уверен, что более совершенная система диагностики позволила бы эффективнее бороться с распространением вируса, выявлять инфицированных и радикально уменьшить число жертв.

"Мы должны извлечь урок", — отметил глава Microsoft.

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