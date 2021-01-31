МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден в понедельник выступит с первой большой речью, в которой обрисует внешнеполитический курс страны, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на высокопоставленный источник. США не будут ослаблять санкции против России

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила на брифинге, что в понедельник Байден посетит госдепартамент, где проведет встречу с главой ведомства Энтони Блинкеном.

По словам источника телеканала, в понедельник Байден изложит свое видение внешней политики, направленной на "восстановление места Америки в мире".

Речь станет первым важным внешнеполитическим обращением избранного президента с момента вступления в должность, отмечает телеканал, и, скорее всего, состоится во время запланированного визита в госдепартамент.

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