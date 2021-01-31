2021-01-31T05:41:00+03:00
2021-01-31T05:42:15+03:00
2021-01-31T05:41:00+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210131/832931152.html
Байден планирует выступить с речью о внешнеполитическом курсе США
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Президент США Джо Байден в понедельник выступит с первой большой речью, в которой обрисует внешнеполитический курс страны, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на... ПРАЙМ, 31.01.2021
джо байден, сша, новости, экономика, макроэкономика
https://1prime.ru/images/83281/70/832817092.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83281/70/832817092.jpg
https://1prime.ru/images/83281/70/832817091.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83281/70/832817091.jpg
https://1prime.ru/images/83281/70/832817079.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83281/70/832817079.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20210130/832929570.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден в понедельник выступит с первой большой речью, в которой обрисует внешнеполитический курс страны, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на высокопоставленный источник.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила на брифинге, что в понедельник Байден посетит госдепартамент, где проведет встречу с главой ведомства Энтони Блинкеном.
По словам источника телеканала, в понедельник Байден изложит свое видение внешней политики, направленной на "восстановление места Америки в мире".
Речь станет первым важным внешнеполитическим обращением избранного президента с момента вступления в должность, отмечает телеканал, и, скорее всего, состоится во время запланированного визита в госдепартамент.
Читайте также:
Кремль: Путин и Байден не обсуждали возможность личной встречи