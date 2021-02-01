МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Россия прошла 2020 год лучше, чем большинство других крупных экономик, ключевую роль сыграли оперативно принятые разносторонние меры поддержки граждан и бизнеса, считает замминистра экономического развития РФ Полина Крючкова. Центробанк предупредил о пике годовой инфляции в феврале

Согласно первой оценке Росстата, снижение ВВП РФ по итогам 2020 года составило 3,1%.

"Первая оценка Росстата ВВП России за 2020-й год оказалась существенно лучше прогнозов Минэкономразвития. Несмотря на то, что цифра 3,1% еще может корректироваться как вверх, так и вниз после анализа поступающих данных, уже очевидно, что Россия прошла 2020-й год лучше, чем большинство других крупных экономик. Так, ВВП США в прошлом году упал на 3,5%, ВВП Германии – на 5%, ВВП Франции – на 8,3%. Ключевую роль здесь сыграли оперативно принятые разносторонние меры поддержки граждан и бизнеса", — сказала Крючкова, слова которой приводит пресс-служба министерства.

Она напомнила, что одновременно была смягчена как бюджетная, так и денежно-кредитная политика.

"Большое влияние оказала передача ответственности за введение ограничений на уровень регионов, благодаря чему они действовали тогда и в том объеме, который был необходим, и снимались, как только позволяла эпидемиологическая обстановка", — добавила замминистра.

Она также отметила, что во второй половине 2020 года уровень открытости экономики страны был близким к доковидным показателям, а большинство предпринимателей сумели адаптироваться к новым условиям и перестроить свою работу.

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