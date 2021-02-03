МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в среду вечером на фоне оптимизма вокруг спроса и предложения на рынке сырья, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.10 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,44%, до 58,63 доллара за баррель, стоимость мартовских фьючерсов на WTI — на 2,34%, до 56,05 доллара за баррель. Нефть подорожала до максимума за год

Инвесторы продолжают оценивать перспективы баланса спроса и предложения на рынке. Ранее в среду управление энергетической информации минэнерго США опубликовало еженедельные данные, согласно которым коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) снизились на 1 миллион баррелей, до 475,7 миллиона баррелей за минувшую неделю.

В целом трейдеры настроены оптимистично, цены на нефть растут с начала месяца в основном на ожиданиях по добыче нефти в рамках сделки ОПЕК+. Так, ранее Саудовская Аравия заявила, что в феврале-марте сократит добычу на 1 миллион баррелей в сутки. На такие меры согласились и некоторые другие страны ОПЕК+, и с учетом их участия общее сокращение составляет 1,425 миллиона баррелей нефти в сутки.

Ранее в среду прошло заседание министерского комитета ОПЕК+. Источник в одной из делегаций альянса заявил РИА Новости, что комитет, как и ожидалось, не дал рекомендаций по сделке.

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