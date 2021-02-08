МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Критические высказывания о России верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля по прилёту в Брюссель контрастируют с его выступлениями в Москве, заявили в МИД РФ. Боррель не исключил новых санкций Евросоюза против России

В ответ на просьбу журналистов высказаться на этот счёт, в МИД заявили, что "с удивлением ознакомились с оценками Борреля итогов визита, они сильно контрастируют с его заявлениями, данными на пресс-конференции в Москве".

"Российская сторона прокомментировала итоги переговоров на пресс-конференции, в его присутствии, и он имел все возможности сразу же дать собственную оценку, что и сделал", — указали в МИД России. Там добавили, что "никто его не ограничивал ни во времени, ни в формате".

"Возможно, по прилету в Брюссель главе евродипломатии объяснили, как нужно было расставить акценты, но тогда это лишь подтверждает, как и кем на самом деле формируется политика ЕС", — заключили в МИД.

Глава евродипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем блоге по итогам визита в Москву 4-6 февраля констатировал, что Россия все больше отдаляется от Евросоюза. По мнению Борреля, именно Россия постепенно отходит от Европы, "воспринимая демократические ценности как экзистенциальную угрозу". Ранее в Москве Боррель говорил, что есть сферы, в которых РФ и ЕС могут и должны сотрудничать, поскольку в этом случае достигнут хороших результатов, а Брюссель, по его словам, выступает за диалог с Москвой, несмотря на сложности в отношениях.

Визит Борреля в Москву состоялся 4-6 февраля. Во время пребывания в столице России Боррель встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, а также представителями российских общественных организаций.

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