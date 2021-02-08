МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Российские власти обсуждают возможность дополнительного выделения на социальные расходы россиян как минимум 500 млрд рублей. Это необходимо для решения проблемы недовольства падением уровня жизни граждан в преддверии осенних выборов в Госдуму, пишет Reuters со ссылкой на источники в правительстве. Власти готовят новые меры поддержки пострадавших отраслей

Новый пакет социальных выплат россиянам может быть анонсирован президентом Владимиром Путиным в своем ежегодном послании к парламенту. Традиционно с посланием Федеральному собранию президент выступает в начале года, однако до сих пор точная дата выступления не определена.

По данным издания со ссылкой на одного из источников, объем нового пакета социальной поддержки граждан России может составить 0,5 ожидаемого объема ВВП на 2021 год, или порядка 580 млрд рублей. Другой источник сообщил, что сумма расходов составит около 500 млрд рублей. Как пояснил один из источников, дополнительные расходы на социальные нужды необходимы для того, чтобы люди почувствовали, что власти знают об их финансовых проблемах и делают все, чтобы им помочь.

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