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2021-02-08T18:46:00+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210208/832995780.html
СМИ узнали о новом плане помощи россиянам на 500 миллиардов рублей
Экономика
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Российские власти обсуждают возможность дополнительного выделения на социальные расходы россиян как минимум 500 млрд рублей. Это необходимо для решения проблемы недовольства... ПРАЙМ, 08.02.2021
социальная поддержка, помощь, пакет, новости, экономика, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Российские власти обсуждают возможность дополнительного выделения на социальные расходы россиян как минимум 500 млрд рублей. Это необходимо для решения проблемы недовольства падением уровня жизни граждан в преддверии осенних выборов в Госдуму, пишет Reuters со ссылкой на источники в правительстве.
Новый пакет социальных выплат россиянам может быть анонсирован президентом Владимиром Путиным в своем ежегодном послании к парламенту. Традиционно с посланием Федеральному собранию президент выступает в начале года, однако до сих пор точная дата выступления не определена.
По данным издания со ссылкой на одного из источников, объем нового пакета социальной поддержки граждан России может составить 0,5 ожидаемого объема ВВП на 2021 год, или порядка 580 млрд рублей. Другой источник сообщил, что сумма расходов составит около 500 млрд рублей. Как пояснил один из источников, дополнительные расходы на социальные нужды необходимы для того, чтобы люди почувствовали, что власти знают об их финансовых проблемах и делают все, чтобы им помочь.
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