МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Глава Минэкономразвития России Максим Решетников считает распространение государственного регулирования цен на широкий спектр товаров крайне опасным, потому что это в итоге приведет к тотальному регулированию всех цен в экономике и дефициту товаров. В Минэнерго высказались о росте цен на электроэнергию

"Распространять государственное регулирование на более широкий спектр товаров, как нам кажется, в настоящее время крайне опасно. Почему? Потому что, регулируя цены, мы тогда по цепочке с вами должны регулировать и все элементы себестоимости – входящие цены, нормирование труда и так далее", — сказал Решетников, выступая во вторник в Госдуме.

"Очевидно, что это приведет к тотальному регулированию всех цен в экономике, с одной стороны, с другой стороны, если мы чего-то не сделаем, то это приведет к дефициту — просто предприятия, предприниматели будут выходить из нерентабельных производств", — заявил министр.

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