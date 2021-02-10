БРЮССЕЛЬ, 10 фев – ПРАЙМ. Властям Евросоюза сейчас нужно спокойно оценить, какие шаги в будущем нужно предпринять в отношениях с Россией, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, выступая в Европарламенте на фоне скандала с визитом в Россию. В Еврокомиссии высказались о новых санкциях против России

"Я думаю, то, что мы должны сделать сейчас в европейских институтах — Совете (стран ЕС — ред.), Европарламенте и Еврокомиссии — это четко и спокойно проанализировать, какие будущие шаги мы должны предпринять в отношениях с Россией", — сказал он в рамках дебатов по его визиту в Москву.

При этом он также заявил, что может воспользоваться своим правом и выступить с инициативой новых санкций против РФ.

Визит Борреля в Москву состоялся 4-6 февраля. Во время пребывания в столице России Боррель встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, а также представителями российских общественных организаций. В Москве Боррель заявил, что есть сферы, в которых РФ и ЕС могут и должны сотрудничать, поскольку в этом случае достигнут хороших результатов, а Брюссель, по его словам, выступает за диалог с Москвой, несмотря на сложности в отношениях.

Однако после возвращения в Брюссель Боррель в своем блоге заявил, что Россия все больше отдаляется от Евросоюза. По его мнению, именно РФ постепенно отходит от Европы, "воспринимая демократические ценности как экзистенциальную угрозу". Он не исключил, что страны ЕС рассмотрят вопрос о расширении санкций против России в связи с ситуацией с правами человека.

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