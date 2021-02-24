МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Доля нефтегазовых доходов бюджета России в 2020 году сократилась до 28% с 39,3% в 2019 году, следует из аналитической записки Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета и бюджетов внебюджетных фондов за прошлый год. Подсчитаны траты резервного фонда кабмина за 2020 год в связи с пандемией

"Доля нефтегазовых доходов в общих доходах федерального бюджета в отчетном периоде составила 28% и по сравнению с аналогичным периодом 2019 года уменьшилась на 11,3 процентного пункта (в 2019 году – 39,3%)", — говорится в документе.

Доля ненефтегазовых доходов в 2020 году по сравнению с предыдущим годом увеличилась на 11,3 процентного пункта с 60,7% в 2019 году.

"Общий объем доходов федерального бюджета составил 18 722,2 млрд. рублей, что ниже прогнозируемого общего объема доходов на 1 871,4 млрд. рублей, или на 9,1%, из них нефтегазовые доходы – на 2 288,5 млрд. рублей, или на 30,4%. При этом ненефтегазовые доходы увеличились на 417,1 млрд. рублей, или на 3,2%", — указано в документе.

Счетная палата отмечает, что цена на нефть марки Urals в апреле 2020 года достигла исторического минимума (16,3 доллара за баррель). Несмотря на дальнейшую преимущественно позитивную динамику, в целом за 2020 год цена сложилась более чем на треть ниже, чем в 2019 году — 41,4 доллара против 63,9 доллара за баррель.

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