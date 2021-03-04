МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ предлагает расширить перечень услуг, которые граждане могут получить на через портал "Госуслуг", в частности сведения из реестра микрофинансовых организаций или информацию об участниках финансового рынка, сообщила пресс-служба министерства. Мошенники стали обманывать россиян под видом выплат с "Госуслуг"

Как сообщили в Минэкономразвития, проект соответствующего распоряжения правительства внесен в кабмин.

"Предлагается установить возможность информирования в электронной форме самозанятых граждан о кредитно-гарантийной поддержке; а также предоставления гражданам и организациям сведений об участниках финансового рынка, выписки из государственного реестра ломбардов, реестра операторов инвестиционных платформ и государственного реестра микрофинансовых организаций", — говорится в сообщении.

В настоящее время граждане и организации обращаются за получением этих данных в организации в ходе личного приема.

"Предлагаемые изменения позволят гражданам и компаниям получать необходимые услуги в один клик без лишних походов в органы власти и затрат времени", — приводит пресс-служба слова директор департамента обеспечения качества предоставления государственных услуг населению и выполнения государственных функций Минэкономразвития России Виталия Злобина.

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