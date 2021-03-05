МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) намерены ввести поэтапный запрет на использование пластиковых пакетов, пишет газета "Известия". Глава Минприроды высказался по изменению правил рекультивации полигонов

Как сообщили изданию в пресс-службе ЕЭК, изучение этого вопроса предусматривает стратегия развития Евразийской экономической интеграции до 2025 года. Комиссия ведет подготовку соответствующего плана.

Вопрос поэтапного запрета одноразового пластика уже рассматривался в прошлом году на совещании по развитию сотрудничества предприятий ЕАЭС. В минприроды Белоруссии считают целесообразным "в рамках стратегических направлений развития Евразийской экономической интеграции до 2025 года оставить реализацию мероприятия, позволяющего осуществить поэтапный запрет, ввоз и производство одноразового пластика, в том числе пакетов", говорится в письме ведомства в ЕЭК.

В письме Минэкономразвития России в ЕЭК указывается на возможность "обсуждения мероприятий, связанных с производством, импортом и запретом одноразового пластика".

В настоящее время находится на согласовании проект плана реализации стратегии развития Евразийской экономической интеграции. В документ предполагается включить конкретные мероприятия по вводу поэтапного запрета на ввоз и производство одноразового пластика. Утвердить проект намерены в первом квартале 2021 года.

Минприроды России также выступает за снижение ввоза и производства пластика, влияющего на загрязнение окружающей среды.

Минпромторг России поддерживает идею поэтапного сокращения и вывода из оборота отдельных видов одноразовых и трудноперерабатываемых товаров, к которым относяится тара, посуда и упаковка. Однако, как добавили в ведомстве, важно принимать во внимание экологические и экономические последствия с учетом возможных альтернатив.

Читайте также:

Генпрокуратура уличила мусорную госкомпанию в сверхрасходах на зарплаты