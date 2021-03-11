МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Экспорт нефти из России в январе в денежном выражении упал на 42,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 5,708 миллиарда долларов, а физический экспорт нефти снизился на 27,1%, до 15,849 миллиона тонн, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС). Профицит торгового баланса России в январе снизился более чем на треть

Экспорт нефтепродуктов из РФ в январе в физическом выражении вырос по сравнению с январем предыдущего года на 6,7%, до 12,319 миллиона тонн, а в денежном — сократился на 19%, до 4,415 миллиарда долларов.

В частности, экспорт бензина в январе сократился в физическом выражении на 29,8%, до 366,1 тысячи тонн, а в денежном — на 47,5%, до 155,6 миллиона долларов. Экспорт дизельного топлива снизился на 7,1%, составив 4,077 миллиона тонн, а в денежном выражении — на 35,7%, до 1,586 миллиарда долларов.

По данным ФТС, в 2020 году экспорт нефти из России в денежном выражении сократился на 40,8%, до 72,366 миллиарда долларов, а физический экспорт снизился на 11,4%, до 238,607 миллиона тонн. Экспорт нефтепродуктов в 2020 году снизился в годовом выражении на 0,8%, до 141,755 миллиона тонн, а в денежном — на 32,3%, до 45,346 миллиарда долларов.

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ

Экспорт электроэнергии из России в январе увеличился на 43,3% по сравнению с январем 2020 года — до 2,2 миллиарда кВт.ч, следует из материалов ФТС. Доходы "Газпрома" от экспорта газа в январе выросли на 8,4%

Доходы от экспорта электроэнергии в первом месяце года выросли на 59,6%, до 98,3 миллиона долларов.

По сравнению с декабрем прошлого года январский показатель в натуральном выражении увеличился в 1,5 раза. В денежном выражении экспорт в январе превысил декабрьский на 58,5%.

Импорт электроэнергии в Россию в январе составил 144,7 миллиона кВт.ч, что на 16,8% выше, чем в январе прошлого года. При этом в денежном выражении импорт снизился на 15,8% год к году, до 1,7 миллиона долларов.

УГОЛЬ

Доходы РФ от экспорта каменного угля в январе снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14,6% и составили 729,3 миллиона долларов.

При этом в физическом выражении объем экспорта угля сократился на 4,2% и составил 12,183 миллиона тонн.

В 2020 году Россия экспортировала 199,131 миллиона тонн угля (снижение за год на 3%) на общую сумму 12,389 миллиарда долларов (падение на 22,5%).

ПШЕНИЦА

Россия в январе 2021 года увеличила экспорт пшеницы и меслина (смесь пшеницы и ржи) на 46,8% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 3,084 миллиона тонн, сообщает ФТС.

В денежном выражении поставки пшеницы за рубеж повысились в 1,6 раза, составив 718,5 миллиона долларов. Нефтяники опасаются крупных штрафов из-за отсутствия методик по выбросам

В свою очередь поставки за рубеж растительного масла в январе увеличились на 5,5% и составили 298,3 тысячи тонн. В денежном выражении они выросли в 1,6 раза и составили 309,9 миллиона долларов.

Одновременно Россия в январе увеличила импорт пшеницы в 1,8 раза — до 15,9 тысячи тонн (на 6,7 миллиона долларов). Ввоз кукурузы уменьшился на 35,8%, до 4 тысяч тонн (на 11,2 миллиона долларов). Импорт растительного масла в январе подскочил в 3,7 раза — до 0,2 тысячи тонн (на 0,2 миллиона долларов).

Экспорт злаков из России в 2019 году составил 39,4 миллиона тонн (включая 31,9 миллиона тонн пшеницы и меслина), поставки зерна в 2019-2020 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2019 года по 30 июня 2020 года) — 41,7 миллиона тонн, пшеницы — 33,2 миллиона тонн. Минсельхоз РФ ожидает, что в 2020-2021 сельхозгоду экспорт зерна из России составит 45 миллионов тонн, пшеницы — 35 миллионов тонн.