МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. В 2021 году доплаты к пенсиям и пособиям обязательно будут, но выплат сверх положенного, как в 2020 году, ожидать не стоит. Это связано с тем, что накал пандемии отступил, и власти надеются на постепенное возвращение экономики в нормальное русло, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор юридической компании "Достигация" Артем Баранов. В Думе назвали категории россиян, кому могут повысить пенсии в 2021 году

Так, с 1 апреля произойдет индексации социальных пенсий на 3,4%. Она затронет около 3,9 млн граждан. По данным правительства, для индексации из федерального бюджета будет направлено порядка 12,8 млрд рублей. В результате средний размер социальной пенсии составит с 1 апреля 2021 года 10 183 рубля.

Предусмотрены доплаты для неработающих пенсионеров, чьи пенсии не дотягивают до прожиточного минимума. Им будут доплачивать недостающую сумму. Возможен учет дополнительных районных коэффициентов для отдельных субъектов РФ: они начисляются только на время проживания в соответствующей местности, отметил юрист.

"Лицам старше 80 лет, инвалидам 1 группы, гражданам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные родственники, а также жителям Крайнего Севера положена надбавка в двойном размере фиксированной выплаты. Такая доплата будет начисляться автоматически по данным Пенсионного фонда РФ. Таким образом, своеобразный подарок от государства получат пенсионеры 1941 года рождения", — пояснил он. Еще одна категория россиян получит прибавку к пенсии

Повышение индексации социальной пенсии и прибавка в рублях также коснутся и других категорий населения — данный перечень не является исчерпывающим.

В апреле также увеличатся выплаты по государственным пенсиям, которые смогут получить ветераны, космонавты, жертвы техногенных катастроф и другие немногочисленные категории граждан.

Не стоит забывать и про льготы, которыми будет обеспечивать государство граждан в 2021 году. Прежде всего, это скидка на оплату жилищных и коммунальных услуг; снижение налоговой нагрузки на недвижимость, находящуюся в собственности у пенсионера; возможность бесплатного санаторного лечения, а также компенсация и проезд до места отдыха и обратно.

Это далеко не полный перечень льгот для пенсионеров, многое зависит от региона, в котором они проживают. "Для более точной информации, а также о порядке предоставлении услуги, советую обращаться в территориальные центры Пенсионного фонда РФ или на горячую линию", — заключил юрист.