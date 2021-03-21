МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Указ президента России Владимира Путина, из которого следует запрет иностранцам владеть землей в ряде районов Крыма, является "юридически ничтожным", заявил РБК-Украина спикер украинского МИД Олег Николенко. В Крыму сообщили о росте туристической привлекательности региона

По его мнению, новые нормы не влекут правовых последствий для Украины, и "после восстановления суверенитета" Киева над полуостровом "нарушенные права законных собственников на земельные участки будут восстановлены".

Николенко назвал политику властей России дискриминационной и направленной не вытеснение граждан Украины из Крыма.

Также он заявил, что эти такие действия не останутся без должной оценки международного сообщества.

"Лишение украинцев права собственности на земельные участки в Крыму будет в фокусе внимания Крымской платформы и ее инаугурационного саммита в этом году", — подчеркнул Николенко.

Год назад Путин своим указом отнес ряд районов Крыма и Севастополя к приграничным территориям, где иностранцы не имеют права владеть земельными участками. На протяжении года они должны были землю продать.

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