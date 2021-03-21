2021-03-21T00:52:00+03:00
2021-03-21T01:04:07+03:00
2021-03-21T00:52:00+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210321/833284603.html
Киев отказался признавать запрет иностранцам владеть землей в Крыму
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Указ президента России Владимира Путина, из которого следует запрет иностранцам владеть землей в ряде районов Крыма, является "юридически ничтожным", заявил РБК-Украина спикер... ПРАЙМ, 21.03.2021
крым, украина, новости, экономика, макроэкономика
https://1prime.ru/images/83328/45/833284592.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83328/45/833284592.jpg
https://1prime.ru/images/83328/45/833284589.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83328/45/833284589.jpg
https://1prime.ru/images/83328/45/833284586.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83328/45/833284586.jpg
https://1prime.ru/business/20210320/833283578.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Указ президента России Владимира Путина, из которого следует запрет иностранцам владеть землей в ряде районов Крыма, является "юридически ничтожным", заявил РБК-Украина спикер украинского МИД Олег Николенко.
По его мнению, новые нормы не влекут правовых последствий для Украины, и "после восстановления суверенитета" Киева над полуостровом "нарушенные права законных собственников на земельные участки будут восстановлены".
Николенко назвал политику властей России дискриминационной и направленной не вытеснение граждан Украины из Крыма.
Также он заявил, что эти такие действия не останутся без должной оценки международного сообщества.
"Лишение украинцев права собственности на земельные участки в Крыму будет в фокусе внимания Крымской платформы и ее инаугурационного саммита в этом году", — подчеркнул Николенко.
Год назад Путин своим указом отнес ряд районов Крыма и Севастополя к приграничным территориям, где иностранцы не имеют права владеть земельными участками. На протяжении года они должны были землю продать.
Читайте также:
Путин: частные инвестиции для Крыма должны превысить триллион рублей