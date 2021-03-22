МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа оставил в силе судебные акты двух инстанций, отказавших ООО "Сбербанк Факторинг" во взыскании с Российской Федерации в лице Федеральной службы судебных приставов (ФССП) более 1,1 миллиарда рублей. Украина продлила санкции против Сбербанка

Как следует из опубликованного постановления суда, окружной суд отклонил кассационную жалобы истца на принятое в сентябре решение арбитражного суда Москвы и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, вынесенного в декабре.

По мнению истца, ему были причинены убытки бездействием судебного пристава-исполнителя в ходе двух исполнительных производств по взысканию с ритейлера "Юлмарт" около 438 миллионов и более 782 миллионов рублей. Из-за того, что пристав вовремя не заблокировал счета должника в "Абсолют банке", удалось принудительно взыскать с "Юлмарта" всего около 100 миллионов рублей, в то время как по его счетам проходили операции на несколько миллиардов, отметил истец.

Суд первой инстанции, однако, не нашел вины пристава, установив, что постановления об аресте счетов были выданы представителю "Сбербанк Факторинга", и у пристава не было оснований сомневаться, что они исполнены.

Кроме того, суд указал, что у истца есть возможность удовлетворить свои требования в деле о банкротстве ритейлера. Как говорится в решении, в реестре "Юлмарта" требования на сумму более 9 миллиардов рублей, а балансовая стоимость его активов превышает 31 миллиард.

"Сбербанк Факторинг" в 2019 году пытался взыскать с "Абсолют банка" 438 миллионов рублей убытков, причиненных, как полагал истец, тем, что банк не наложил арест на открытый в нем счет ритейлера "Юлмарт", не исполнив соответствующее постановление судебного пристава-исполнителя. Однако суды двух инстанций согласились с ответчиком, заявившим, что постановления пристава он не получал.

"Сбербанк Факторинг" — 100%-ная "дочка" крупнейшего российского банка, входит в тройку лидеров факторинговых компаний России.

Читайте также:

"Сбер" модернизирует оплату проезда в российском транспорте