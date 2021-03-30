МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Среди самых популярных способов получения финансирования, помимо кредитования, российский малый и средний бизнес (МСБ) выделил услуги частных инвесторов и инвестиционные платформы, показало исследование облачного сервиса управления торговлей для малого бизнеса "МойСклад" и инвестиционной платформы "Поток", имеющееся в распоряжении РИА Новости. Эксперт рассказал, почему бизнес в России предпочитает микрозаймы

Исследователи опросили почти 1,3 тысячи сотрудников и руководителей компаний МСБ.

"Среди прочих способов получения финансирования для бизнеса самым востребованным вариантом оказались услуги частных инвесторов (21,6%), следом идут инвестиционные платформы (14,5%), краудфандинг (10,5%), программа предоставления субсидий из федерального бюджета (10%), грантовая поддержка (9,6%), краудинвестинг (8,2%), субсидии на возмещение процентов по кредиту (6%), Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (3,8%)", — показало исследование.

При этом еще 15,8% опрошенных ответили, что не пользовались ни одним из вышеперечисленных инструментов для привлечения финансов.

Что же касается кредитования бизнеса, почти половина опрошенных (47,7%) относятся к нему положительно. При этом еще 23,8% относятся к нему в целом положительно, но недовольны условиями кредитования в России. Только 8,9% относятся к кредитованию бизнеса отрицательно, а мнение 19,6% зависит от обстоятельств.

Также исследователи выяснили, что во время пандемии компании чаще всего брали кредиты на зарплаты сотрудникам (20%), на расширение бизнеса (14,7%), на аренду офиса (13,9%), на раздачу долгов по зарплатам (11,6%), на технику для офиса (10,5%), а 8,4% — на премии. При этом 10,5% респондентов ответили, что брали заем для того, чтобы удержать бизнес на плаву, и ровно столько же рассказали, что не брали кредит на нужды компании вообще.

Чуть больше половины (55,9%) сотрудников российских компаний из сектора МСБ рассказали, что их предприятиям денег хватает впритык. Об отсутствии трудностей с финансами заявили 32,2% респондентов. А почти 12% сказали, что денег их компаниям не хватает.

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