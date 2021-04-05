МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Уход от долларовых расчетов для России возможен и потребует порядка 4-5 лет, для этого появились все условия, сказал РИА Новости главный инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Максим Шеин. Лавров рассказал о влиянии попыток Запада вводить новые ограничения

Ранее замглавы МИД РФ Александр Панкин в интервью РИА Новости сказал, что снижение предсказуемости политики США ставит под сомнение надежность и удобство использования доллара во взаиморасчетах. По его словам, тенденция сокращения использования доллара во взаиморасчётах по торговым операциям стала объективной реакцией на сложившуюся в настоящее время геополитическую реальность.

"Вопрос ухода от долларовых расчётов неоднократно поднимался в последние годы, но впервые он озвучен как официальный курс. Фактически Россия объявила о начале выстраивания системы расчётов без использования валюты США. Это потребует значительного времени (4-5 лет), так как по сути нужно поменять много формировавшихся десятилетиями деловых торговых и банковских практик", — говорит Шеин.

"Теперь для этого появились все условия: накоплены запасы золота для обеспечения рубля, снижены вложения в активы, номинированные в долларах, снижен уровень государственного и частного долга в долларах, запущена своя платежная система, есть желание торговых партнеров уходить от доллара, а также появился повод (жесткие заявления президента США Джо Байдена) для активации всего этого процесса", — добавляет эксперт.

Российские власти неоднократно указывали, что США своей санкционной политикой подрывают доверие к доллару, снижают вложения резервов страны в американский госдолг и сами способствуют увеличению объемов внешней торговли в рублях и других валютах. При этом власти РФ заверяют, что политика дедолларизации экономики не предполагает запрета на хождение доллара — речь идет о создании экономически выгодных условий для использования других валют.

Читайте также:

Стало известно о двух подходах США к санкциям против России