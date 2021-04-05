МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) перенес рассмотрение вопроса о временном обнулении ввозных таможенных пошлин на сахар на следующее заседание, до этого будут проведены консультации с руководителями профильных ведомств стран союза, говорится в сообщении комиссии.

"Члены совета Евразийской экономической комиссии договорились рассмотреть вопрос о временном освобождении сахара белого от уплаты ввозных таможенных пошлин на следующем заседании", — говорится в сообщении.

Как уточнили в комиссии, следующее заседание совета ЕЭК состоится 22 апреля. ЕЭК обсуждает упрощение доступа к российским госзакупкам для государств союза

"Решено провести дополнительные консультации с руководителями ведомств стран Евразийского экономического союза, осуществляющих регулирование вопросов производства и потребления сахара, и продолжить обсуждение на следующем заседании совета", — приводятся в сообщении слова министра по торговле ЕЭК Андрея Слепнева.

В марте пресс-служба правительства РФ сообщила, что Россия обсуждает с ЕЭК вопрос об отмене пошлин на импорт белого сахара с 15 мая по 31 августа в объеме не более 350 тысяч тонн. При этом в торговом блоке ЕЭК сообщали, что комиссия может оперативно принять решения о снятии ввозных пошлин на сахар при условии, что его дефицит будет подтвержден.

Производство сахара в России в последние годы превышает потребление. Например, объем производства свекловичного сахара в 2019-2020 сельскохозяйственном году (с августа 2019 года по июль 2020 года) в России составил порядка 7,6 миллиона тонн, а его потребление — около 6 миллионов. Значительные объемы выпуска привели к формированию существенных товарных запасов, что в свою очередь повлияло на снижение цен на сахар.

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