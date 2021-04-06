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https://1prime.ru/state_regulation/20210406/833403708.html
РЖД вводят скидки до 33,5% на экспорт нефти в Белоруссию
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РЖД с 1 мая 2021 года вводят скидки к тарифу на экспортные перевозки сырой нефти в Белоруссию до 33,5%, сообщила компания в телеграм-канале. "Правление РЖД приняло решение об... ПРАЙМ, 06.04.2021
экспорт нефти, белоруссия, россия, новости, экономика, энергетика, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. РЖД с 1 мая 2021 года вводят скидки к тарифу на экспортные перевозки сырой нефти в Белоруссию до 33,5%, сообщила компания в телеграм-канале.
"Правление РЖД приняло решение об установлении скидок в рамках "тарифного коридора" на экспортные перевозки сырой нефти в цистернах с ряда станций Южно-Уральской железной дороги назначением на станции Барбаров и Новополоцк Белорусской железной дороги при следовании через российские пограничные станции Злынка и Рудня", — говорится в сообщении.
Размер дисконта составит: 26,3% — при перевозке со станции Сорочинская; 33,5% — при перевозке со станций Бузулук, Каргала, Оренбург, Красногвардеец.
"Специальный тариф вступит в силу 1 мая и будет действовать до конца текущего года при условии выполнения суммарного гарантированного объема перевозок сырой нефти по этим маршрутам в размере не менее 0,95 миллиона тонн в период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года", — уточняется в сообщении.
РЖД ранее ввели долгосрочную 50%-ную скидку на перевозки нефтепродуктов со станций Барбаров и Новополоцк в направлении припортовых станций Октябрьской железной дороги, а также на возврат порожних цистерн после таких перевозок.
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