СМИ узнало о планах США ввести санкции против внешнего долга России
МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Новые санкции США против Москвы будут направлены против суверенного долга России, сообщает газета будут направлены против суверенного долга России со ссылкой на источники.
Ранее агентство Блумберг сообщило со ссылкой на источники, что США введут санкции против приблизительно 12 россиян и 20 российских организаций, а также вышлют десять российских дипломатов из-за приписываемых Москве вмешательства в выборы и кибератаки через SolarWinds. По информации источников, США могут объявить об этих мерах уже в четверг.
В свою очередь, газета Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что президент США Джо Байден издаст указ о расширении запретов на торговые операции американских банков с российскими государственными долговыми обязательствами.
В начале января агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США (CISA) опубликовало совместное заявление ФБР и ряда других американских структур, согласно которому за масштабной кибератакой на клиентов фирмы по компьютерной безопасности SolarWinds, вероятно, стоит Россия. Целью атаки, которой подверглись в том числе правительственные учреждения США, являлось, как предположили в Вашингтоне, получение разведданных. Однако впоследствии было заявлено, что доступ к информации чувствительного характера организаторы нападения не получили.
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что администрация готова использовать разные инструменты в связи с кибератакой. По его словам, это должны быть "не просто санкции" — будут применяться инструменты, которые "видимы и невидимы".
Президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что российский лидер Владимир Путин "заплатит" за якобы имевшее место вмешательство в американские выборы.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее подчеркивал непричастность Москвы к кибератакам. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что обвинения США в причастности России к массовой хакерской атаке на американские федеральные ведомства бездоказательны.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
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