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Байден обещает триллионы долларов прибыли от плана создания рабочих мест
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Президент США Джо Байден пообещал триллионные выгоды для американской экономики от принятия плана по созданию рабочих мест, которые подготовила его администрация. Стоимость плана... ПРАЙМ, 29.04.2021
джо байден, сша, экономика, макроэкономика, новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 29 апр — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден пообещал триллионные выгоды для американской экономики от принятия плана по созданию рабочих мест, которые подготовила его администрация.
Стоимость плана оценивается в 1,8 триллиона долларов в дополнение к двухтриллионному плану по инфраструктуре и триллионам долларов, потраченных на поддержку экономики при пандемии.
"Независимые эксперты оценивают, что "План по созданию американских рабочих мест" добавит миллионы рабочих мест и триллионы долларов в виде экономического роста на протяжении многих лет. Это будут рабочие места с хорошей зарплатой, не поддающиеся аутсорсингу", — говорится в выдержках из речи Байдена.
По его словам, 90% рабочих мест по созданию инфраструктуры не требуют полного высшего образования.
Байден назвал свой план "проектом для синих воротничков, как построить Америку".
"Не Уолл-стрит построила эту страну, а средний класс. А его создали профсоюзы", — добавил Байден, поддерживающий создание профсоюзных объединений.
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