ВАШИНГТОН, 29 апр — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден пообещал триллионные выгоды для американской экономики от принятия плана по созданию рабочих мест, которые подготовила его администрация. Глава ФРС заявил о продолжении политики низкой ставки

Стоимость плана оценивается в 1,8 триллиона долларов в дополнение к двухтриллионному плану по инфраструктуре и триллионам долларов, потраченных на поддержку экономики при пандемии.

"Независимые эксперты оценивают, что "План по созданию американских рабочих мест" добавит миллионы рабочих мест и триллионы долларов в виде экономического роста на протяжении многих лет. Это будут рабочие места с хорошей зарплатой, не поддающиеся аутсорсингу", — говорится в выдержках из речи Байдена.

По его словам, 90% рабочих мест по созданию инфраструктуры не требуют полного высшего образования.

Байден назвал свой план "проектом для синих воротничков, как построить Америку".

"Не Уолл-стрит построила эту страну, а средний класс. А его создали профсоюзы", — добавил Байден, поддерживающий создание профсоюзных объединений.

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