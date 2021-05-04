МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Специалисты должны оценивать, сможет ли снижение "нештрафуемого" порога скорости в черте города стать шагом на пути к нулевой смертности в ДТП, но сохранение жизней участников дорожного движения — важнейшая цель, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодёжной политике Кирилл Щитов.

Ранее "Коммерсантъ" сообщил о том, что правительство РФ вернулось к вопросу снижения в городах "нештрафуемого порога" скорости с 20 до 10 км/ч. Отмечается, что вице-премьер Марат Хуснуллин поручил МВД и Минтрансу до 1 августа предоставить в правительство "согласованную позицию" по данной теме. ГИБДД хочет ввести новые штрафы

По словам Щитова, дискуссия о снижении "нештрафуемого порога" идёт давно — с одной стороны, снижение до 10 километров в час увеличит количество штрафов и вызовет недовольство автомобилистов, а с другой, по мнению экспертов, данная мера будет способствовать определённому снижению смертности в ДТП и, в целом, аварийности.

"Вопрос: какова цель? Увеличить число собираемых штрафов — неправильная цель. Снижение смертности и сохранение жизни участников дорожного движения — цель важнейшая, так как на дорогах в России в среднем ежедневно гибнет два человека в час", — сказал Щитов.

Он отметил, что если брать в расчёт скоростные магистрали с ограничением 110 км/ч, то 20 км/ч это менее чем 20% превышение. "Но на дворовой территории с ограничением движения 20 километров в час это уже двукратное превышение скорости. Поэтому, безусловно, специалисты должны решать, может ли снижение "нештрафуемого" порога в черте города стать ещё одним шагом на пути к нулевой смертности в ДТП", — сказал Щитов. В России в пять раз увеличили один из штрафов за нарушение ПДД

Как в свою очередь сообщили РИА Новости в столичном департаменте транспорта, чем выше разрешённая максимальная скорость, тем чаще случаются ДТП и гибнут люди по причине превышения скорости. По данным дептранса, с начала года из-за высокой скорости уже произошло 205 ДТП, в которых погибли 22 человека.

"К сожалению, в Москве превышение скорости — самое частое нарушение правил дорожного движения. На него приходится 38% от всех нарушений. Снижение ненаказуемого скоростного порога позволит усилить контроль за соблюдением правил дорожного движения, а также повысить дисциплину водителей и сконцентрировать их внимание на условиях дорожного движения", — отметили в дептрансе.

Ранее сообщалось, что правительство обсуждает снижение нештрафуемого порога скорости