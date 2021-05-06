МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Бывшие американские официальные лица не исключают, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена может состояться в чешской столице Праге, также они допускают такие варианты как Исландия, Словения или Азербайджан, сообщает газета Politico. Байден "надеется и ждет" встречи с Путиным в июне

В апреле первый вице-премьер Чехии Ян Гамачек, который в тот момент также исполнял обязанности главы МИД страны, сообщал, что поручил послам республики в Москве и Вашингтоне предложить провести саммит РФ-США в Праге. Это заявление было сделано за несколько дней до того, как разразился дипломатический скандал между Чехией и РФ.

Как пишет газета, бывшие официальные лица США и аналитики заявляют, что нельзя исключать "темную лошадку" в качестве кандидата на место встречи двух президентов. Среди вариантов выделяют Прагу, Рейкьявик, Любляну и, возможно, Баку.

В 1986 году в Рейкьявике состоялась встреча президента США Рональда Рейгана и генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева. Ранее в исландском МИД сообщили РИА Новости, что Исландия не получала предложений о проведении встречи Путина и Байдена, но готова поддерживать инициативы, направленные на снижение напряженности.

В 2001 году Словения стала местом первых переговоров Путина и тогдашнего президента США Джорджа Буша.

Ранее Белый дом сообщил, что Байден предложил Путину встречу на высшем уровне летом этого года в одной из европейских стран для обсуждения накопившихся вопросов в двусторонних отношениях. Кремль сообщал, что возможные сроки встречи обсуждаются. Во вторник Байден заявил, что надеется встретиться с Путиным в июне.

Прага обвинила спецслужбы РФ в причастности к взрыву во Врбетице и выслала из страны 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны, надуманны и возмутительны. В Кремле заявили, что Россия не будет терпеть "то, что сейчас творят в Чехии, к ним присоединяются болгары и другие", и четко это демонстрирует, отметив, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес РФ нанесли чрезвычайный вред отношениям стран.

В МИД РФ добавили, что бездоказательные обвинения в адрес России — часть широкомасштабной кампании, развернутой Западом против Москвы. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал шизофренией происходящее в Чехии вокруг расследования по Врбетице.

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