ВАШИНГТОН, 7 мая – ПРАЙМ. Экономика США начинает восстановление после вызванного пандемией экономического краха, но процесс будет постепенным и долгим, заявил президент страны Джо Байден, комментируя опубликованные в пятницу данные по безработице. ФРС может начать сворачивать стимулирование экономики США

"Мы все еще выкарабкиваемся из экономического краха, который стоил нам 22 миллионов рабочих мест", — сказал Байден, выступая в связи с публикацией данных по безработице в США в апреле.

Обнародованные данные оказались значительно слабее прогнозов: безработица в США в апреле выросла до 6,1% с уровня марта в 6%, в то время как аналитики, напротив, ожидали на фоне утвержденного демократами пакета экономической помощи снижения этого показателя. Число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось всего на 266 тысяч — в разы меньше ожиданий.

"Мы знали, что это не будет забегом на короткую дистанцию, это будет марафон и, честно говоря, мы движемся быстрее, чем я ожидал", — заявил в связи с этим Байден.

По его словам, "план был рассчитан на год, а не 60 дней". "Мы никогда не думали, что после 50-60 дней все станет прекрасно, но сегодня больше свидетельств тому, что наша экономика движется в правильном направлении, но очевидно, что перед нами еще долгий путь", — сказал президент США.

По мнению Байдена, данные по рынку труда указывают, что до сих пор на фоне кризиса в США существует меньше рабочих мест, чем до пандемии.

В марте конгресс одобрил, а президент подписал пакет стимулирования экономики на 1,9 триллиона долларов. Сумма предусматривает как выплаты по безработице и другие меры экономической помощи жителям страны, так и поддержку различных отраслей экономики, в том числе образования, бизнеса и инфраструктуры.