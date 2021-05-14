МОСКВА, 14 мая – ПРАЙМ. В Госдуме предложили ввести ежегодное единовременное пособие для пенсионеров на приобретение средств индивидуальной защиты. Об этом сообщает RT. Деньги просто так. Выплаты от государства, о которых вы не знали

С соответствующим предложением выступил депутат Иван Сухарев. Он направил письмо на имя главы Минтруда Антона Котякова.

По его словам, пандемия COVID-19, которая продолжается более года, показала важность использования средств индивидуальной защиты и профилактики в периоды сложной эпидемиологической обстановки.

В особенности обеспечение такими средствами актуально для граждан пенсионного возраста, которые, с одной стороны, наиболее уязвимы и подвержены тяжелым последствиям при сезонных инфекционных заболеваниях, с другой стороны, могут быть финансово стеснены в вопросе регулярной покупки СИЗ.

"В связи с этим прошу Вас оценить целесообразность введения ежегодного единовременного пособия в размере 10 тысяч рублей, выплачиваемого накануне осеннего эпидемиологического тяжелого сезона, для лиц, достигших пенсионного возраста, на приобретение средств индивидуальной защиты", — говорится в письме.

Депутат добавил, что в целях недопущения злоупотреблений данное пособие может выдаваться посредством именного сертификата или с помощью иного механизма, позволяющего расходовать данные средства только на установленные цели.

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