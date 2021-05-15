МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Повышенную выплату к страховой пенсии по инвалидности или старости смогут получать неработающие жители сел, передает Ura.ru со ссылкой на Пенсионный фонд России (ПФР). Такие граждане уже с 2019 получают надбавку 25% от фиксированной выплаты. В 2021 году ее размер составит 1511 рублей. Россияне оставили свои пенсии без изменений

Согласно информации на сайте фонда, человек должен проработать в сельском хозяйстве не менее 30 лет. Это касается работы в колхозах, совхозах, сельскохозяйственных предприятиях и «организациях при условии занятости в животноводстве, растениеводстве и рыбоводстве».

Ранее адвокат рассказал о песионерах, которые могут получать две пенсии одновременно.