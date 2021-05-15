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2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210515/833669783.html
Пенсионерам напомнили о повышенной выплате при ряде условий
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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Повышенную выплату к страховой пенсии по инвалидности или старости смогут получать неработающие жители сел, передает Ura.ru со ссылкой на Пенсионный фонд России (ПФР). Такие... ПРАЙМ, 15.05.2021
пенсионер, пенсии, россия, пенсии, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Повышенную выплату к страховой пенсии по инвалидности или старости смогут получать неработающие жители сел, передает Ura.ru со ссылкой на Пенсионный фонд России (ПФР). Такие граждане уже с 2019 получают надбавку 25% от фиксированной выплаты. В 2021 году ее размер составит 1511 рублей.
Согласно информации на сайте фонда, человек должен проработать в сельском хозяйстве не менее 30 лет. Это касается работы в колхозах, совхозах, сельскохозяйственных предприятиях и «организациях при условии занятости в животноводстве, растениеводстве и рыбоводстве».
Ранее адвокат рассказал о песионерах, которые могут получать две пенсии одновременно.