МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Порядка 26 тысяч москвичей являются злостными неплательщиками алиментов, почти каждому второму из них запрещено выезжать из страны, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка Федеральной службы судебных приставов РФ (ФССП) в преддверии Международного дня защиты детей. Должники с начала года выплатили алименты на 8,9 миллиарда рублей

Согласно данным ведомства, на 1 мая на принудительном исполнении московских судебных приставов находилось более 26 тысяч исполнительных производств по алиментам. Сотрудники службы применяют к злостным неплательщикам весь комплекс мер принудительного исполнения, при этом особенно часто применяется мера — ограничение в выезды за пределы России.

"На 1 мая 2021 года действовало почти 16 тысяч постановлений о временном ограничении на выезд за границу, то есть каждому второму неплательщику запрещено покидать страну. В рамках более 6 тысяч производств должники ограничены в специальных правах на управление транспортными средствами", — сказали в пресс-службе.

Вопрос о взыскании алиментов достаточно остро стоит в обществе. В послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин отмечал, что система получения алиментов не должна унижать родителя с ребенком, необходимо обеспечить безусловное исполнение судебных решений по взысканию алиментов. В мае в пресс-службе Минюста РИА Новости сообщили, что в России может появиться реестр недобросовестных должников по алиментам, которых предлагается обязать отчитываться о доходах и использовании имущества.

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