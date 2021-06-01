МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Средний размер страховой пенсии по старости в России на 1 января текущего года составил 16 789 рублей, говорится в аналитической записке Счетной палаты. Экономист раскрыл, кому могут повысить пенсии этой осенью

Ведомство напомнило, что страховые пенсии неработающим пенсионерам с 1 января 2021 года были проиндексированы на 6,3%. "В результате индексации средний размер страховой пенсии по старости неработающего пенсионера повысился на 1 032,25 рубля и составил на 1 января 2021 года 17 535,98 рубля. В целом средний размер страховой пенсии по старости на 1 января 2021 года составил 16 789,48 рубля, что на 911,58 рубля (на 5,7%) больше, чем на начало 2020 года", — говорится в документе.

Счетная палата отметила, что по состоянию на 1 января 2021 года число пенсионеров-получателей федеральной социальной доплаты к пенсии составило почти 2,905 миллиона человек, сократившись за год на 0,7%. "Средний размер доплаты увеличился с 1 980,07 рубля на 1 апреля 2020 года до 2 184,07 рубля на 1 апреля 2021 года", — добавляется в документе.

Ведомство также указало, что бюджет Пенсионного фонда за январь-март исполнен с дефицитом в 5,149 миллиарда рублей. Практически по всем основным доходам объемы поступивших средств в первом квартале 2021 года меньше, чем в аналогичном периоде 2020 года. "Наибольшее снижение приходится на поступления из федерального бюджета, страховых взносов, доходов от использования имущества и на поступления из НПФ", — пояснила Счетная палата.

Из федерального бюджета в бюджет ПФР поступило 804,144 миллиарда рублей, что на 8,5% меньше показателя аналогичного периода 2020 года. Доля средств федерального бюджета в доходах фонда снизилась до 38,5% с 43,5% в первом квартале 2020 года, добавило контрольное ведомство.

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