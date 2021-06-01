МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Отцовский многодетный капитал в 639,4 тысячи рублей, ежемесячное пособие в 2,5 тысячи рублей на каждого ребенка в многодетной семье и систему семейного налогообложения предлагает ввести председатель комиссии Общественной палаты России по демографии, член Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей Сергей Рыбальченко. СМИ узнало об инициативе Голиковой расширить применение маткапитала

Соответствующее письмо, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости, направлено вице-премьеру Татьяне Голиковой.

"По итогам ежегодного послания президента Правительству поручено до 1 июля подготовить предложения по формированию единой системы поддержки российских семей с детьми. С целью реализации данного поручения предлагаем разработать новый федеральный проект "Многодетная страна", включив его в национальный проект "Демография", — говорится в письме.

Так, в новый федеральный проект общественники предлагают включить дополнительные меры поддержки многодетных семей, которые учитывали бы успешный опыт ряда регионов, в частности, Сахалинской области, где доля инвестиций на поддержку многодетных семей составляет более 40% от всех инвестиций в семейную политику. Сейчас на поддержку многодетных семей направляется менее 8% от всех инвестиций, что, как указано в письме, недостаточно.

"В рамках данной инициативы федерального проекта "Многодетная страна" предлагаем реализовать следующий комплекс мер: ввести федеральный многодетный (отцовский) капитал в размере федерального материнского капитала 639,4 тысячи рублей, предоставляемый при рождении трех и более детей в одной семье… Расширить направления использования федерального материнского капитала при рождении третьего или последующих детей. Ввести ежемесячное пособие в размере 2,5 тысяч рублей на каждого ребенка в многодетной семье, выплачиваемое до совершеннолетия младшего ребенка", — говорится в обращении.

Кроме того, общественники предлагают ежемесячную выплату на третьего и последующих детей в возрасте до трех лет во всех регионах всем семьям, независимо от доходов.

Среди прочих инициатив — разработка и введение системы семейного налогообложения для многодетных семей как альтернативы индивидуальному налогообложению на доходы физических лиц, с понижением налоговой ставки с увеличением числа детей в семье и работающих членов семьи. Семья с пятью детьми и вовсе не должна платить налогов.

"Обеспечить возможность получения бесплатного высшего профессионального образования для детей из многодетных семей на условиях целевого контракта. Освободить от налогов на единственное имущество (земельный участок, дом, жилье, дачу, автомобиль и другое транспортное средство)…. Ввести субсидии при найме жилья для многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в размере не менее 50% от стоимости найма", — прописано в предлагаемом комплексе мер.

Общественники также считают необходимым утроить размер родового сертификата для многодетных мам, предусмотрев дополнительные медицинские услуги, обеспечить индексацию пенсии работающих многодетных родителей на уровне неработающих пенсионеров, снизить пенсионный возраст для многодетных отцов на один год за каждого ребенка и предусмотреть государственную поддержку семейного отдыха многодетных семей до 50%.

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