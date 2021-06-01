МОСКВА, 1 июн – ПРАЙМ. Большинство россиян положительно относятся к идеи привлекать осужденных на работу в областях, где обычно трудятся мигранты. Об этом пишет РБК со ссылкой на результаты опроса, который провел Всероссийский центр изучения общественного мнения. "Это будет не ГУЛАГ": кем хотят заменить трудовых мигрантов в России

Идею привлекать к труду заключенных поддержал 71% респондентов, 62% считают, что сами заключенные предпочтут отбывать наказание в исправительных центрах, а не в колониях. Не поддерживают это предложение 21%.

Сторонники идеи отправить заключенных на принудительные работы приводят такие доводы:

их работа станет возмещением ущерба пострадавшим — 21%;

заключенные смогут "отработать" свои преступления — 21%;

они будут приносить пользу обществу — 15%;

снизится нагрузка на госбюджет — 13%;

работа поможет заключенным исправиться — 10%;

заключенные смогут заработать и помочь своим семьям — 10%.

Противники предложения считают, что:

заключенные должны быть изолированы от общества — 17%;

они будут плохо работать — 13%;

осужденные небезопасны для окружающих — 12%;

это будет возвращением во времена ГУЛАГа — 12%;

заключенные будут отнимать рабочие места — 9%.

При этом 9% противников использования труда заключенных отметили, что вопрос зависит от статьи, по которой осужден человек.

Опрос был проведен 27 мая 2021 года методом телефонного интервью, в нем участвовали 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

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