Россияне поддержали идею привлекать к труду заключенных вместо мигрантов
МОСКВА, 1 июн – ПРАЙМ. Большинство россиян положительно относятся к идеи привлекать осужденных на работу в областях, где обычно трудятся мигранты. Об этом пишет РБК со ссылкой на результаты опроса, который провел Всероссийский центр изучения общественного мнения.
Идею привлекать к труду заключенных поддержал 71% респондентов, 62% считают, что сами заключенные предпочтут отбывать наказание в исправительных центрах, а не в колониях. Не поддерживают это предложение 21%.
Сторонники идеи отправить заключенных на принудительные работы приводят такие доводы:
- их работа станет возмещением ущерба пострадавшим — 21%;
- заключенные смогут "отработать" свои преступления — 21%;
- они будут приносить пользу обществу — 15%;
- снизится нагрузка на госбюджет — 13%;
- работа поможет заключенным исправиться — 10%;
- заключенные смогут заработать и помочь своим семьям — 10%.
Противники предложения считают, что:
- заключенные должны быть изолированы от общества — 17%;
- они будут плохо работать — 13%;
- осужденные небезопасны для окружающих — 12%;
- это будет возвращением во времена ГУЛАГа — 12%;
- заключенные будут отнимать рабочие места — 9%.
При этом 9% противников использования труда заключенных отметили, что вопрос зависит от статьи, по которой осужден человек.
Опрос был проведен 27 мая 2021 года методом телефонного интервью, в нем участвовали 1600 россиян в возрасте от 18 лет.
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