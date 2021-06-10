МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Речь идет о средствах, накопленных гражданами во время формирования накопительной пенсии — с с 2002 по 2014 год. Получить деньги можно женщинам по достижении 55 лет, мужчинам — 60 лет, или ранее при наличии права на досрочную пенсию, но при наличии ряда условий, рассказал агентству "Прайм" заместитель директора по науке Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин. Часть россиян останется без пенсий с 1 августа

В упомянутые годы за каждого официально оформленного работника 6% от его зарплаты уплачивалось работодателем на формирование накопительной пенсии. Плюс сам работник и его работодатель могли при участии государства вносить дополнительные отчисления в рамках программы софинансирования. Все эти средства аккумулировались по выбору человека, застрахованного в рамках системы обязательного пенсионного страхования, либо в одном из НПФ, либо в ПФР, инвестировались и приносили доход. В результате на индивидуальном пенсионном счете формируются средства пенсионных накоплений, из которых будут производится выплаты.

"Существует три варианта выплат: пожизненно, в течение определенного срока (но не менее 10 лет) или единовременно. Возможность их реализации зависит от ряда условий", — указывает эксперт.

Пожизненная или срочная выплата (при наличии на индивидуальном счете средств пенсионных накоплений) назначается, если:

выполнены требования по страховому стажу и количеству индивидуальных пенсионных коэффициентов, необходимых для получения страховой пенсии (в 2021 году стаж не менее — 12 лет, коэффициентов не менее 21); или

расчетный размер накопительной пенсии, определяемый делением суммы пенсионных накоплений на ожидаемый период получения накопительной пенсии (в 2021 году — 264 месяца), составляет не менее 5% от расчетного размера страховой пенсии.

"Если хотя бы одно из этих условий не выполняется, то имеющиеся средства пенсионных накоплений выплачиваются единовременно", — отмечает Горлин. Стало известно, кто в июне получит пенсию заранее

Для получения выплаты необходимо обратиться с заявлением в Пенсионный фонд или негосударственный пенсионный фонд в зависимости от того, где у застрахованного формировались пенсионные накопления.