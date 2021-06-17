МОСКВА, 17 июн – ПРАЙМ. В России хотят частичную неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей приравнять к полному уклонению от обязанностей, пишет "Парламентская газета". Минтруд рассказал, во сколько обойдутся новые меры поддержки семей

Законопроект, предложенный правительством, включен в проект примерной программы работы Госдумы в период осенней сессии 2021 года.

Внесенная инициатива предполагает изменения в статью 5.351 КоАП, которая, по мнению авторов, дает неоднозначную квалификацию действий должников. Как отмечается в пояснительной записке, чаще всего лица, выплатившие даже малую долю от всей возложенной суммы, не могут быть привлечены к ответственности.

В связи с этим предлагается считать нарушением не только полное, но и частичное уклонение россиян от выплаты алиментов.

"По данным территориальных органов ФССП России, около 40% должников после привлечения к административной ответственности полностью или частично погашают задолженность по уплате алиментов, что свидетельствует о том, что факт привлечения к административной ответственности по статье 5.351 КоАП является действенной мерой, побуждающей должников к исполнению установленных требований", — говорится в пояснении.

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