ДОХА, 4 июл — ПРАЙМ. Контейнеровоз Ever Given, перегородивший в марте на шесть дней Суэцкий канал, покинет канал в среду, 7 июля, говорится в поступившем РИА Новости в воскресенье приглашении на церемонию подписания договоренности об урегулировании спора о компенсации между администрацией канала и владельцем судна. Владельцы судна Ever Given достигли соглашения с Суэцким каналом

"Администрация Суэцкого канала приглашает посетить праздничную церемонию по случаю подписания договоренности об урегулировании спора с компанией-владельцем судна в среду, 7 июля… Программа включает отбытие судна с места празднования", — отмечается в приглашении.

На мероприятии будет присутствовать глава администрации Суэцкого канала Усама Рабиа и руководство компании.

Ранее страховая компания владельцев судна UK Club заявила, что владельцы контейнеровоза Ever Given достигли официального соглашения с администрацией Суэцкого канала по урегулированию конфликта и компенсациям. Судно задержано и находится сейчас в районе Большого Горького озера в самой широкой части канала.

В конце апреля владельцы контейнеровоза подали апелляцию в суд Исмаилии на решение арестовать судно и его груз. В качестве основания для апелляции компания назвала несколько причин, включая сомнения в легитимности ареста груза и отсутствие подтверждающих обоснований для весьма значительных требований администрации Суэцкого канала по выплате компенсаций. Расследование инцидента с Ever Given доказало вину капитана судна

Суд Исмаилии отклонил апелляцию и продлил задержание судна, а также передал дело в суд первой инстанции. В итоге суд первой инстанции отложил вынесение решения до 4 июля, чтобы дать сторонам возможность договориться в досудебном порядке.

Защита владельца судна настаивает, что разногласия с администрацией канала связаны с суммой компенсации, которую владелец считает завышенной. Глава администрации канала Усама Рабиа заявил ранее, что расследование инцидента с контейнеровозом Ever Given доказало вину исключительно капитана, при этом компания-владелец имеет право потребовать разгрузки контейнеров.

Администрация канала изначально требовала 916 миллионов долларов компенсации за ущерб в результате инцидента, репутационные потери, стоимость спасательных работ и другие расходы, затем сумма компенсации была снижена до 550 миллионов.

В воскресенье суд Исмаилии по экономическим и хозяйственным вопросам в третий раз перенес слушания по делу о выплате компенсации Суэцкому каналу компанией — владельцем Ever Given, предоставив обеим сторонам возможность до 11 июля обсудить все оставшиеся спорные моменты и прийти к окончательному примирению.

Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров, направлявшийся из КНР в Роттердам под флагом Панамы, 23 марта сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала, перегородив его на шесть дней и заблокировав движение. Судно сняли с мели 29 марта после нескольких попыток, в операции участвовали более 15 буксиров, навигация возобновилась. Последние из 422 судов, ожидавших очереди из-за инцидента, прошли канал 3 апреля.

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