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Состояние богатейшего человека в мире побило новый рекорд
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Состояние Amazon Джеффа Безоса выросло на 10,6 миллиарда долларов, сообщили РИА Новости. Сейчас состояние миллиардера оценивают в 212,4 миллиарда. Это следует из данных Forbes... ПРАЙМ, 10.07.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Состояние Amazon Джеффа Безоса выросло на 10,6 миллиарда долларов, сообщили РИА Новости. Сейчас состояние миллиардера оценивают в 212,4 миллиарда. Это следует из данных Forbes.
Акции Amazon на этой неделе выросли на 5,9%. Безос ушел с поста гендиректора в начале месяца, оставшись председателем правления. При этом он сохранил свой пакет акций.
Рост стоимости акций компании, вероятно, связан с отказом Министерства обороны США от проекта Joint Enterprise Defense Infrastructure (JEDI), считает Forbes.
Ранее СМИ сообщали, что состояние основателя Amazon достигло $211 миллиардов.
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