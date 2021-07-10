МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Состояние Amazon Джеффа Безоса выросло на 10,6 миллиарда долларов, сообщили РИА Новости. Сейчас состояние миллиардера оценивают в 212,4 миллиарда. Это следует из данных Forbes. Компания Безоса не признает полет Virgin Galactic космическим

Акции Amazon на этой неделе выросли на 5,9%. Безос ушел с поста гендиректора в начале месяца, оставшись председателем правления. При этом он сохранил свой пакет акций.

Рост стоимости акций компании, вероятно, связан с отказом Министерства обороны США от проекта Joint Enterprise Defense Infrastructure (JEDI), считает Forbes.

Ранее СМИ сообщали, что состояние основателя Amazon достигло $211 миллиардов.

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