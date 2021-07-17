КИЕВ, 17 июл — ПРАЙМ. Встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена состоится ориентировочно в последние дни июля или в начале августа, сообщил пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров. На Украине считают, что убедили Меркель в опасности "Северного потока-2"

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее сообщил, что на конец июля планируется встреча Зеленского и Байдена в Вашингтоне.

"Встреча планируется на последние дни июля, первые дни августа, примерно в этом диапазоне", — цитирует Никифорова портал "Суспільне. Новини" ("Общественное. Новости").

По его словам, дата встречи лидеров немного сместилась, но не нужно "делать из этого трагедию". При этом представитель президента опроверг информацию СМИ о том, что Белый дом отложил встречу якобы из-за скандала со сменой руководства НАК "Нафтогаз Украины". "Эта информация не является правдой. Это зависит от логистических и протокольных вещей. Встречу активно готовят, даты согласовывают, никто никому ультиматумов не ставит", — заявил пресс-секретарь.

Кабинет министров Украины в конце апреля уволил Андрея Коболева с должности главы "Нафтогаза" в связи с неудовлетворительной работой компании по итогам 2020 года и назначил на этот пост Юрия Витренко, который до этого исполнял обязанности министра энергетики.

Ранее "Нафтогаз Украины" сообщила, что чистый консолидированный убыток группы компаний в 2020 году составил 19 миллиардов гривен (около 678,6 миллиона долларов), тогда как утвержденный кабмином финансовый план компании предполагал получение 11,5 миллиарда гривен (около 410 миллионов долларов) прибыли.

Послы "Большой семерки" выразили обеспокоенность ситуацией с работой наблюдательного совета "Нафтогаза Украины" и призвали правительство решить вопрос с набсоветом как можно скорее.

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