МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Правительство РФ в понедельник представит инициативы в сфере социально-экономического развития, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в понедельник на совете по стратегическому развитию и проектам с президентом РФ Владимиром Путиным. Мишустин поручил разобраться со льготными авиабилетами для семей с детьми

"Мы сегодня представим комплекс стратегических инициатив сфере социально-экономического развития. Это, как вы сказали, естественное продолжение системной работы, которая велась несколько лет. Такие инициативы связывают в единое целое государственные программы, национальные проекты и национальные цели. Они призваны усилить принятые раньше решения долгосрочного характера", — сказал Мишустин.

По его словам, ключевым ориентиром остаются национальные цели развития, которые президент определил на ближайшие 10 лет.

На реализацию инициатив для достижения целей по развитию России на ближайшие три года потребуется дополнительно выделить порядка 736 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр.

"Общая стоимость этих инициатив, еще раз скажу, всех, на три ближайших с половиной года составит 4 триллиона 600 миллиардов рублей. Основная часть — это уже имеющиеся бюджетные ресурсы, средства частных инвесторов, государственных компаний, институтов развития. Дополнительно потребуется выделить порядка 736 миллиардов рублей — это из федерального бюджета и из Фонда национального благосостояния вместе", — сказал Мишустин.

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