МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Обсуждаемые поправки с новыми требованиями к утилизации товаров никак не влияют на заполненность полок в магазинах, и никакого дефицита товаров в России не будет, заявил РИА Новости статс-секретарь, замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, при этом призвав представителей бизнеса аккуратнее относиться к публичным высказываниям. Мантуров посчитал, сколько бизнес потратит на утилизацию товаров

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские торговые сети) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ объединяет ведущих онлайн-ритейлеров) ранее направили письмо главе Минприроды РФ Александру Козлову, в котором выразили опасения из-за законопроекта с поправками в закон об отходах производства и потребления и в закон о торговле.

Ассоциации отметили риски дестабилизации рынка в связи с нормами, предложенными в законопроекте об ответственности производителей за будущую утилизацию товаров и упаковки. По оценке объединений, запрет на продажу товаров, сведения о которых не внесены в специальную информационную систему, в частности, "с большой долей вероятности может привести к пустым полкам" и сокращению ассортимента в интернет-магазинах.

Евтухов указал, что поправки, которые подготовлены Минприроды в рамках проходящей реформы Расширенной ответственности производителей (РОП), Минпромторгом пока не согласованы. "Есть ряд вопросов, которые требуют более детальной проработки. Но из подготовленных законопроектов никак "не вытекают" пустые или полные полки в магазинах", — подчеркнул замглавы Минпромторга.

"Конечно, никакого дефицита ни по каким позициям не ожидается. Подобные заявления некорректны, бизнесу, конечно, нужно аккуратнее относиться к публичным высказываниям. Минпромторг входит в правительственную рабочую группу по концепции РОП. Все вопросы нового регулирования должны широко обсуждаться и обсуждаются вместе с бизнес-сообществом. Уверен, работа будет продолжена", — добавил замминистра промышленности и торговли.

Читайте также:

Минпромторг оценил сроки восстановления программы льготных автокредитов