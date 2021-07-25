МОСКВА, 25 июн – ПРАЙМ. Такой вид транспорта, как метро, целесообразно развивать в крупнейших городах России — Москве и Петербурге, а в остальных миллионниках лучше прокладывать линии трамваев, рассказал вице-премьер России Марат Хуснулиин во время прямого эфира в Instagram. Хуснуллин пообещал запустить ипотеку для частных домов до конца года

По его словам, в Москве и Санкт-Петербурге есть большой поток пассажиров в метро, и именно там имеет смысл строить подземку или развивать железную дорогу.

Он рассказал о планах развития транспортной инфраструктуры в Челябинске. Там вместо метро будет построен трамвай, причем его линия частично пройдет по подземному участку, который ранее был сооружен для метрополитена.

Нижний Новгород активно занят планами развития метро, составляется технико-экономическое обоснование, в этом и следующем году должна быть готова проектно-сметная документация и начнется строительство. Правительство России, по словам вице-премьера, готовит на это средства.

Касаясь проекта метро в Омске, вице-премьер отметил, что его нужно достраивать, вопрос заключается в объеме. Перспективы обсуждались с губернатором. При этом Хуснуллин отметил, что это обойдется дорого, и денег не хватает, сейчас ведется поиск вопросов по оптимизации.

В Новосибирске метрополитен планируется продлить на одну станцию.

Продление линии московского метро в подмосковные Мытищи в градостроительных планах имеется, но средства пока не выделены.

В Ростове-на-Дону, по словам вице-премьера, строить метро не планируется.

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