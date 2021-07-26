КУРИЛЬСК (остров Итуруп), 26 июл — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что на днях обсуждал с Владимиром Путиным меры для стимулирования экономической и инвестиционной деятельности на Курильских островах — по его словам, эти меры беспрецедентны. Путин попросил Мишустина обратить особое внимание на ситуацию на Курилах

"Мы буквально на днях обсуждали с президентом России как раз тот набор мер, который можно внести сюда, на Курилы, чтобы… инвестиционная деятельность, экономическая деятельность была более эффективной. И этот набор мер — беспрецедентный. Сейчас я буду советоваться по приезду с Владимиром Владимировичем", — сказал Мишустин в ходе общения с представителями рыбопромышленных предприятий Курил.

Мишустин, в частности, заявил, что в настоящее время обсуждается возможность введения на Курилах режима свободной таможенной территории.

"Конечно, здесь необходимы существенные льготы, чтобы люди, работая здесь, не тратили время на заполнение различного вида документов, чтобы налоговое бремя для них в связи с климатическими условиями, непростыми условиями работы в островной части было достаточно уникальным. Мы обсуждаем в первую очередь возможности на сегодняшний день введения здесь режима свободной таможенной территории", — сказал Мишустин в ходе общения с представителями рыбопромышленных предприятий Курильских островов.

Также премьер считает, что специальный экономический режим на Курильских островах позволит активизировать экономическую деятельность на этих территориях и заинтересовать зарубежных партнеров, в том числе Японию.

"Это было бы хорошим решением для многих инвесторов и просто активных людей, которые здесь проживают. И это будет интересно… для той же Японии, которая в случае заинтересованности сможет создать рабочие места и поработать с вами. Поскольку этот специальный режим позволит активизировать здесь экономическую деятельность", — сказал Мишустин.

Помимо этого, он заявил о том, что на Курильских островах нужно сохранять пониженную ставку страховых взносов.

Премьер рассказал о планах по стимулированию экономической деятельности на данной территории.

"Думаю, что надо сохранять здесь, конечно, пониженную ставку страховых взносов", — сказал Мишустин.

По словам главы правительства, кабмин обсуждает возможность освободить от обязанностей налогоплательщика предпринимателей, которые работают на Курилах и инвестируют в экономику островов.

"Мы подумаем над тем, чтобы освободить здесь от обязанностей налогоплательщика налогоплательщиков, которые работают здесь и инвестируют сюда в фактически основные виды деятельности, которые… не включают финансово посредническую деятельность и производство подакцизных товаров, проще сказать, алкоголя", — сказал Мишустин.

По его словам, на Курилах возможно в том числе освобождение от обязанностей налогоплательщика по налогу на прибыль, по налогу на добавленную стоимость, по имущественному налогу, налогу на землю, налогу на транспортные средства. При этом об освобождении от налога на доходы физических лиц речи не идет, добавил премьер.

Мишустин также пообещал, что правительство совместно с властями Сахалинской области разработает комплекс мер для обеспечения энергоресурсами Южных Курил — как сжиженным газом, так и другими видами энергии. МИД России высказался о планах СССР передать Японии два острова

Мишустин отметил, что на Сахалине уже есть малотоннажный завод СПГ. "На сегодняшний день предполагается построение, в том числе мощностей для снабжения Курил. Но для этого и здесь нужна инфраструктура, чтобы СПГ сюда поступал", — сказал премьер.

Он добавил, что такой же проект есть и для острова Кунашир, куда СПГ начнет поступать по плану через три года.

"СПГ, наверное, лучшая альтернатива сегодня с учетом требований зеленой энергетики, которые есть сегодня в мире. Это отличное решение, эти планы есть", — добавил Мишустин.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что на Итурупе в четвертом квартале 2023 года будет сдано хранилище для СПГ. "Кроме того, на все Курильские острова разработанной программой модернизации энергетики, решен вопрос, чтобы построить здесь и ветряную энергетику, и в некоторых случаях и солнечную энергетику", — сообщил глава региона, добавив, что регион "до 2025 года планирует выйти на углеродную нейтральность и поэтому вся программа модернизации энергетики нацелена на снижение углеродного следа".

В заключении Мишустин поручил министру энергетики Николаю Шульгинову совместно с губернатором Сахалинской области "отработать именно вопросы инфраструктуры на островах, которую необходимо модернизировать". "Эти средства надо закладывать и в федеральный, и в региональный бюджеты. Я надеюсь, что мы решим здесь все вопросы, в том числе по экологии. СПГ — это выход", — заключил Мишустин.

Он также сообщил, что по возвращении в Москву планируется обсудить с Путиным новые меры по стимулированию экономической деятельности на Курильских островах, и пообещал, что итоговое решение будет интересным.

"По приезду мы обязательно посоветуемся, подумаем, и я доложу об этих предложениях президенту РФ. И будет принято соответствующее решение. Думаю, что оно будет очень интересным для всех, кто работает здесь и кто хотел бы здесь работать, включая наших западных инвесторов и партнеров из других стран", — заявил Мишустин.

На прошлом оперативном совещании с постоянными членами Совбеза Путин попросил Мишустина в ходе рабочей поездки на Дальний Восток обратить особое внимание на ситуацию на Курильских островах в части совместной работы с Японией. По словам Путина, РФ давно реализует с японскими партнерами "работу по тому, чтобы создать необходимые условия для участников экономической деятельности".

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