МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект, разрешающий приставам изымать загранпаспорта у должников, которым ограничен выезд за границу, сообщил РИА Новости председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев. Приставы запретили выезд из России каждому второму москвичу-"алиментщику"

"Подготовленная инициатива предусматривает возможность изъятия заграничных паспортов у граждан, которым по каким-то причинам ограничен выезд за рубеж. В том числе заграничные паспорта, согласно предлагаемой норме, подлежат изъятию у лиц, признанных невыездными из-за неисполнения ими судебных решений", — сказал он.

Груздев, входящий в комиссию, отметил, что изъятые паспорта во всех случаях должны направляться в выдавший их государственный орган.

"Другими словами, должник после исполнения своих обязательств сможет получить назад свой паспорт в миграционной службе. Полномочиями изымать паспорта инициатива наделяет дознавателей службы принудительного исполнения", — пояснил собеседник.

Он добавил, что проектом вводится обязанность для всех органов, принявших решение о запрете выезда за границу в отношении конкретного гражданина, довести до него эту информацию.

"В течение дня должно быть направлено электронное уведомление или предоставлена информация лично под роспись. В случае признания невыездным должника ему должна быть направлена копия соответствующего постановления", — подчеркнул председатель правления АЮР.

По его словам, проект предусматривает и ряд других новаций.

"В частности, устанавливаются законодательные основания для признания заграничных паспортов недействительными. Компетентные органы получат полномочия проводить проверки с целью установления факта оформления и выдачи с нарушением законодательства основного документа, удостоверяющего личность. Документы, признанные недействительными, будут изыматься. Порядок изъятия предлагается установить актом правительства страны", — сообщил Груздев.

Так, заграничные паспорта будут признаваться недействительными и изыматься в случае изменения владельцем фамилии, имени, даты рождения, пола.

"Согласно предлагаемым нормам, загранпаспорт будет признаваться недействительным по истечении шести месяцев после наступления соответствующих обстоятельств. Таким образом, у человека, изменившего имя, будет полгода, чтобы сменить заграничный паспорт", — пояснил Груздев.

Он отметил, что паспорта будут также признаваться недействительными, если будет установлено, что они оформлены по недостоверным документам или их владелец потерял российское гражданство: либо вышел из него добровольно, либо было принято решение об отмене предоставления человеку гражданства.

"Принятие законопроекта позволит решить ряд проблем, в том числе устранить правовую неопределенность в вопросах признания заграничных паспортов недействительными", — резюмировал Груздев.

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