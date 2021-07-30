ГААГА, 30 июл — ПРАЙМ, Анастасия Иванова. Товарооборот России и Нидерландов вырос за первые пять месяцев 2021 года на 23%, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Гааге Александр Шульгин. Товарооборот США и Китая в первом полугодии вырос на 45,7%

"Торгово-экономическая составляющая нашего сотрудничества пока выдерживает проверку на прочность. Нидерланды наряду с ФРГ и КНР традиционно входят в тройку ведущих торговых партнеров России. За 2020 год товарооборот сократился на 41,6% до 28,6 миллиарда долларов США. В 2020 году российский экспорт в Нидерланды уменьшился на 44,6% – с 44,7 до 24,8 миллиарда долларов США. Импорт в Россию сократился незначительно – на 5,7%: с 4 до 3,7 миллиарда долларов США. Однако по данным за первые пять месяцев текущего года наблюдается определенный рост товарооборота – порядка 23%", — рассказал посол.

Кроме того, отметил он, Нидерланды сохраняют ведущие позиции по инвестиционному сотрудничеству.

"По данным Центробанка России, объем накопленных в России прямых инвестиций из Нидерландов на 1 января 2021 года составил 46,7 миллиарда долларов, а из России в Нидерланды – 33,8 миллиарда долларов США", — добавил Шульгин.

Дипломат уточнил, что Нидерланды являются второй после Кипра страной по объему таких инвестиций в России и первой по объему поступивших, но при этом значительная часть инвестиций является финансовыми средствами, перераспределяемыми внутри холдинговых структур между их подразделениями, зарегистрированными в России и Нидерландах.

Помимо этого, Шульгин сообщил, что РФ и Нидерланды не ведут тайные переговоры по газу, но сотрудничество в энергетической сфере ведется, продолжают реализовываться крупные проекты, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин.

В марте голландский портал Follow the Money сообщил, что Нидерланды якобы тайно продолжили переговоры с Россией по газу, несмотря на то, что дипломатические отношения и сотрудничество в энергетической сфере между странами были заморожены после авиакатастрофы на востоке Украины. По утверждению издания, в 2017 году возобновила свою деятельность российско-нидерландская рабочая группа по энергетике.

"Не думаю, что стоит принимать за чистую монету все, что пишут на просторах сети Интернет. Тайная дипломатия, как вы знаете, давно канула в лету. Речь идет о нормальном взаимодействии в рамках еще одной рабочей группы двусторонней комиссии по экономическому сотрудничеству. Ее существование, повестку дня и факт проведения очередной встречи в феврале 2020 года никто никогда не скрывал. Обсуждались, в том числе, вопросы развития возобновляемой энергии, фактор изменения климата и многое другое", — сказал Шульгин, комментируя публикацию.

Он отметил, что энергоносители — одна из основных категорий двустороннего экспорта и импорта.

"Скажу больше, продолжают реализовываться крупные проекты не только по добыче или сжижению газа, но в том числе в сфере возобновляемых источников энергии", — сообщил посол.

Говоря о российско-нидерландских рабочих группах, дипломат сообщил, что всего их пять. Кроме упомянутых — по энергетике и здравоохранению — действуют также рабочие группы по сельскому хозяйству, транспорту и инновациям.

"Их деятельность мы оцениваем сугубо положительно. Тем не менее приходится признать, что давно ощущается нехватка встречи самой СКЭС, то есть крупного межправительственного форума, в рамках которого можно было бы обсудить весь спектр актуальных вопросов экономического сотрудничества. К сожалению, последний раз такая полноформатная встреча проводилась в конце 2013 года. В данном вопросе мяч на стороне нидерландских властей", — резюмировал собеседник агентства.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.

Читайте также:

Товарооборот России и Китая в первом полугодии вырос на 28,2%