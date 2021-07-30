МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей выделил 5 миллиардов рублей на субсидии малому и среднему бизнесу для борьбы с распространением COVID и для получения льготных кредитов, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

"Из бюджета города Москвы выделен 1 миллиард рублей на субсидии малому и среднему бизнесу для борьбы с распространением COVID-19 в 2021 году. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", — сообщили в пресс-службе.

В мэрии уточнили, что речь идёт о субсидиях на компенсацию затрат на мероприятия по профилактике новой коронавирусной инфекции (не более 15 тысяч рублей на организацию или ИП) и обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты (не более 6,5 тысячи рублей на 1 сотрудника).

Отмечается, что субсидии смогут получить предприятия общественного питания и других пострадавших от пандемии отраслей, перечень которых определит департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы. Налоговики могут получить право оперативно блокировать активы бизнеса

"Получатели субсидий обязаны выполнять требование главного государственного санитарного врача по Москве о проведении обязательной вакцинации персонала, а также соблюдать ограничения, установленные соответствующим указом мэра Москвы", — добавили в мэрии.

Кроме того, из бюджета Москвы выделено 4 миллиарда рублей на льготные кредиты малому и среднему бизнесу.

"В рамках программы предприятия МСП, осуществляющие деятельность в одной или нескольких приоритетных отраслях, могут получить кредит с максимальной ставкой для заёмщика 7%. Размер компенсации по недополученным доходам банка составляет до 8%. Кредиты выдаются на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели", — рассказали в мэрии.

Максимальный размер кредита был увеличен до 100 миллионов рублей, а срок субсидирования процентной ставки — до 24 месяцев.

Заявку на получение субсидии нужно будет направить в Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы. Это можно сделать, начиная с 1 сентября 2021 года.

В 2020-2021 годах в рамках указанной программы льготные кредиты на сумму свыше 132 миллиардов рублей получили более 18 тысяч компаний из различных отраслей, в которых работают порядка 127 тысяч человек.

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