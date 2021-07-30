МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль американского нефтегазового гиганта ExxonMobil, приходящаяся на акционеров, по итогам первого полугодия 2021 года составила 7,42 миллиарда долларов после убытка в 1,69 миллиарда долларов годом ранее, говорится в сообщении компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 1,74 доллара, годом ранее был зафиксирован убыток в 0,4 доллара. Общая выручка и прочие доходы ExxonMobil подскочили в 1,4 раза — до 126,889 миллиарда долларов.

При этом добыча углеводородов ExxonMobil в первом полугодии сократилась на 4,1% — до 3,684 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

По итогам второго квартала компания зафиксировала прибыль в 4,69 миллиарда долларов, годом ранее убыток составлял 1,08 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию достигла 1,1 доллара (при прогнозе прибыли в 1 доллар) после убытка годом ранее в 0,26 доллара. Общая выручка и прочие доходы компании выросли в 2,1 раза — до 67,742 миллиарда долларов. Аналитики ожидали показатель на отметке в 63,25 миллиарда долларов.

Во втором квартале добыча углеводородов составила 3,582 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки, что почти на 1,5% ниже показателя годичной давности.

Компания также добавляет, что капзатраты и расходы на геологоразведочные работы в минувшем квартале составили 3,803 миллиарда долларов, сократившись на 28,6% в годовом выражении.

На предварительных торгах акции компании дорожают на 0,9%.

ExxonMobil со штаб-квартирой в штате Техаc — крупнейшая частная нефтяная компания в мире и одна из крупнейших по размеру капитализации.