МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Границы территорий опережающего развития в Приморском крае и Еврейской автономной области будут расширены за счёт включения в неё новых земельных участков, сообщила пресс-служба кабмина РФ. Правительство в этом году утвердит стратегию развития СКФО до 2035 года

"Границы территории опережающего развития (ТОР) "Михайловский" в Приморском крае будут расширены за счёт включения в неё новых земельных участков", — говорится в сообщении.

Отмечается, что это поможет реализации инвестпроекта по созданию крупного животноводческого комплекса. Включённые в ТОР территории планируется засеять кормовыми растениями, что обеспечит хозяйство комбикормами собственного производства.

Подчеркивается, что документ предусматривает выделение 154,8 миллиона рублей на развитие инфраструктуры ТОР. В процессе реализации инвестпроекта будут созданы более 700 рабочих мест, а в экономику региона поступят не менее 9,8 миллиарда рублей частных инвестиций.

"Утверждено постановление о расширении границ приморской ТОР "Нефтехимический". На присоединённых к ней участках будет построен газопровод… Планируется, что на предприятии будет создано более 1500 рабочих мест", — добавляется в сообщении.

Отмечается, что ещё одно постановление касается ТОР "Амуро-Хинганская" в Еврейской автономной области. Расширение ее территории позволит открыть предприятие по глубокой переработке древесины, которое будет специализироваться на выпуске сухих пиломатериалов, а также топливных гранул. Объём частных инвестиций в производство составит порядка 1 миллиарда рублей.

Читайте также: