МОСКВА, 3 авг – ПРАЙМ. Выехать за границу из-за долгов не могут примерно 5 миллионов россиян, сообщили "Известиям" в Федеральной службе судебных приставов. Долги, которые не прощают: кому не поможет даже банкротство

При этом за год количество невыездных должников увеличилось более чем на миллион. На 1 июля 2020-го их было 3,9 миллиона, тогда как на 1 июля 2019-го выезд за границу был закрыт для 3,5 миллиона должников.

Выросли и число судебных постановлений о взыскании долгов. Всего за шесть месяцев 2021 года территориальные органы ФССП возбудили 32,4 миллиона исполнительных производств — на 1,2 миллиона больше, чем в прошлом году. На 1 июля 2020-го их было 31,2 миллиона. За полгода удалось взыскать с должников 441,7 миллиарда рублей.

"Самое большое количество "дел в работе" — это долги перед кредитными организациями (11,9 миллиона), услугам ЖКХ (5,3 миллиона) и невыплаченные алименты (1,1 миллиона). На текущий момент потенциально невыездных граждан, то есть тех, у кого имеется просроченная задолженность перед кредитными организациями свыше 90 дней на сумму более 30 тысяч рублей, зафиксировано порядка 7,2 миллиона", — отметил президент национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.

По его словам, всего у банков и микрофинансовых организаций насчитывается около 40-43 миллиона заемщиков. Таким образом, каждый пятый-шестой заемщик при условии, если кредитор получит судебное решение, не сможет покинуть страну.

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