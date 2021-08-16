МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Российский кабмин внес в Госдуму проект закона, который наделит правом судебных приставов забирать заграничные паспорта у невыездных должников, пишет "Российская газета". Суперплан Зеленского заставит электричество на Украине дешеветь

Как только гражданин расплатится — документ ему вернут.

Как прокомментировал изданию председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, изъятые документы во всех случаях должны направляться в государственный орган, который осуществлял их выдачу.

В целом в проекте прописывается ряд ситуаций, когда человеку придется сдать свой загранпаспорт:

попадание в лист невыездных из-за долгов.



По данным ФССП, за полгода было принято более 5,9 миллиона решений об ограничении выезда должников.

Еще одно новшество из документа: в России впервые может появиться реестр недействительных загранпаспортов.

Это может случиться, если человек сменил пол. Тогда старый паспорт потеряет силу.

"Подготовленный законопроект также прописывает основания для принятия решения признать заграничный паспорт недействительным. Данные о признании документа недействительным будут отражаться в системе учета паспортов, которую ведет МВД", — пояснил Груздев.

Также среди оснований для признания паспорта недействительным прописаны ситуации:

утрата документа,



истечение срока действия,



смерть владельца,



прекращение гражданства,

отмена решения о приобретении российского гражданства.



Кроме того, в проекте говорится о случаях выявления в загранпаспорте недостоверных сведений или если выяснится, что человек предоставил лживые данные для его получения.

Также загран признают недействительным, если его владелец не заберет документ в течение трех лет после изготовления.

Или если в нем обнаружат признаки непригодности.

"Недействительным документ будет считаться и в случае утери, изменения персональных данных владельца (в частности смены имени или фамилии)", — рассказывает собеседник издания.

В редких случаях человек может сменить даже дату рождения.