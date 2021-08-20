МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Депутаты от фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов в пятницу намерены внести в Госдуму законопроект, который позволит пенсионерам с большим стажем работы в сельском хозяйстве получать повышенную выплату к страховой пенсии не только при прекращении трудовой деятельности, но и при ее продолжении. Текст документа опубликован в Telegram-канале одного из авторов инициативы, главы комитета нижней палаты парламента по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова. Юрист рассказал о возможных причинах сокращения размера пенсии

Как уточняется в пояснительной записке, изменения предлагается внести в закон "О страховых пенсиях", согласно которому повышенную выплату в размере 25% от суммы установленной выплаты к пенсии могут получать только неработающие пенсионеры, трудившиеся не менее 30 лет в сельском хозяйстве. В свою очередь авторы инициативы предлагают наделить таким правом и продолжающих работать пенсионеров.

"Учитывая низкие размеры страховых пенсий сельских жителей, многие пенсионеры для поддержания приемлемого уровня жизни вынуждены работать и наряду с другими финансовыми потерями, связанными с неиндексацией пенсий работающим пенсионерам и ограничением до трех количества индивидуальных пенсионных баллов при перерасчете пенсий работающим пенсионерам, сельские жители, имеющие продолжительный стаж работы в сельском хозяйстве, лишаются еще и права на повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии", — отмечается в пояснительной записке.

Вступление в силу данного закона предполагается с 1 января 2022 года.

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