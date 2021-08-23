МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Около 500 миллиардов рублей понадобится на разовые выплаты пенсионерам и военнослужащим, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

В воскресенье на встрече с представителями партии "Единая Россия" президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости дополнительной разовой выплаты пенсионерам в размере 10 тысяч рублей в этом году. Президент подчеркнул, что мера должна коснуться всех категорий пенсионеров. Также, по его словам, должна быть осуществлена единовременная выплата военнослужащим в среднем по 15 тысяч рублей.

Закон, необходимый для начала анонсированных президентом выплат будет принят парламентом в начале осенней сессии, добавил Рязанский.