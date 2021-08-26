МОСКВА, 26 авг – ПРАЙМ. В Госдуме предложили продлить на четыре дня предстоящие новогодние каникулы для работающих пенсионеров, сообщает RT. В России предложили заморозить цены на цветы перед первым сентября

С соответствующей инициативой выступил депутат Евгений Фёдоров. Он направил письмо на имя главы Минтруда Антона Котякова.

В своем обращении законодатель отметил, что в течение 2021 года продолжается пандемия коронавирусной инфекции, которая представляет наибольшую опасность для пожилых людей.

Несмотря на это, такая категория граждан, как работающие пенсионеры, продолжают выполнять должностные обязанности, регулярно посещать трудовые коллективы и пользоваться общественным транспортом.

"В целях поддержки данной категории граждан прошу Вас рассмотреть вопрос о возможности расширения периода предстоящих новогодних каникул для продолжающих трудовую деятельность пенсионеров с 27 декабря 2021 года до 9 января 2022 года, предоставив им четыре дополнительных выходных дня", — говорится в обращении.

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