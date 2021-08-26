МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Единовременную выплату уже в конце следующей недели получат более 30 миллиона пенсионеров, которые получают пенсию на карту, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. В Госдуме хотят ввести новую льготу для работающих пенсионеров

"На сегодняшний день, те граждане, которые имеют банковскую карту и получают пенсию на соответствующую карту, получат данную выплату уже в конце следующей недели. Такую выплату получат в конце следующей недели 30 миллионов 700 тысяч человек", — сказал Котяков на совещании "Единой России" по реализации указа президента "О единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию".

А те граждане, кто получают пенсию с помощью доставки на дом (12,7 миллиона человек) получат единовременную выплату с 3 сентября одновременно с выплатой пенсии, отметил он.

Президент РФ Владимир Путин в воскресенье на встрече с представителями партии "Единая Россия" заявил о необходимости дополнительной разовой выплаты всем категориям пенсионеров в размере 10 тысяч рублей. Во вторник президент подписал соответствующий указ, выплаты должны быть произведены в сентябре.

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